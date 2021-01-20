20.01.2021 (14:00)
На российской военной базе в Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции
Вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на 201-й военной базе в Таджикистане — крупнейшем военном объекте России за ее пределами.
Накануне военные медики доставили авиатранспортом первую партию из 1,1 тыс. доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). При транспортировке использовались специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.
В соответствии с графиком первый компонент препарата получили медицинские работники 451-го российского военного госпиталя, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы базы.
Перед вакцинацией с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация проходит в исключительно добровольном порядке. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.
Справочно:
201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.