20.01.2021 (12:45)

Военные инженеры российской военной базы в Таджикистане поздравили с профессиональным праздником ветерана инженерных войск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры российской военной базы в Таджикистане поздравили с профессиональным праздником ветерана инженерных войск

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы в Таджикистане накануне 320-й годовщины со дня создания инженерных войск поздравили с профессиональным праздником ветерана 201-й мотострелковой дивизии майора в отставке Ташбулата Хасанова, проживающего в Душанбе.

Российские военнослужащие навестили ветерана дома, вручили поздравительный адрес от командования базы, а также цветы и торт. В завершение визита гости вместе с ветераном спели знаменитую песню «Катюша», которую его инженерно-саперная рота исполняла как строевую на плацу стрелковой дивизии в 60-х годах.

Справочно:

Ташбулат Хасанов родился 15 февраля 1930 года. Окончил Ленинградское военно-инженерное училище.

С 1961 по 1978 Ташбулат Хасанов служил в 201-й мотострелковой дивизии в Душанбе на должностях командира инженерно-саперной роты, начальника инженерной службы полка. Позже он работал советником по инженерной службе в Министерстве обороны Таджикистана. Награжден ведомственными наградами СССР, грамотой от правительства Российской Федерации.

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