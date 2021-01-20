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20.01.2021 (12:30)

С инженерным полком ЦВО в Тюменской области провели первое учение в преддверии 320-летия инженерных войск

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С единственным в Западной Сибири инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии 320-летия инженерных войск проведено первое тактико-специальное учение на новом полигоне в Тюменской области. Полк был сформирован в декабре 2020 года в г. Ишим и почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие инженерно-штурмового подразделения отработали прорыв к «заминированному» зданию с находящимися внутри условными террористами. После чего организовали проход для войск в минно-взрывном заграждении противника.

Кроме того, военные инженеры ЦВО на учении нашли и обезвредили мины-растяжки, а также обеспечили мобильное передвижение по рыхлому снегу воинских колонн, применив современный комплекс оперативного развертывания временных дорог КРВД.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Инженерные войска
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