20.01.2021 (12:30)
С инженерным полком ЦВО в Тюменской области провели первое учение в преддверии 320-летия инженерных войск
С единственным в Западной Сибири инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии 320-летия инженерных войск проведено первое тактико-специальное учение на новом полигоне в Тюменской области. Полк был сформирован в декабре 2020 года в г. Ишим и почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники.
В ходе учения военнослужащие инженерно-штурмового подразделения отработали прорыв к «заминированному» зданию с находящимися внутри условными террористами. После чего организовали проход для войск в минно-взрывном заграждении противника.
Кроме того, военные инженеры ЦВО на учении нашли и обезвредили мины-растяжки, а также обеспечили мобильное передвижение по рыхлому снегу воинских колонн, применив современный комплекс оперативного развертывания временных дорог КРВД.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи радиационной, химической и биологической защиты.