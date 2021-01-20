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20.01.2021 (12:15)

Комплексная группа во главе с командующим войсками ЦВО прибыла в Поволжье для инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии

Комплексная группа во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Поволжье для инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в регионе.

В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин проверит выполнении плана деятельности в текущем году, при этом особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и слаженности воинских частей армии.

Также комплексная группа командования ЦВО проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

Справочно:

2-я гвардейская общевойсковая армия — воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав ЦВО. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Проверка боеготовности
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