20.01.2021 (11:50)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» выполнил спуск аппарата АС-28 в море

Экипаж старейшего в Военно-Морском Флоте России спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота выполнил спуск подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

В рамках мероприятия судно вышло в море в один из полигонов боевой подготовки, где экипаж отработал действия по предварительному и окончательному приготовлению к походу, выгрузке аппарата «АС-28» на воду, его отход от судна-носителя и переход в назначенную точку погружения.

Далее экипаж АС-28 выполнил погружение аппарата на глубину более 50 м, осуществил проверку связи и отработал алгоритм покладки на грунт и всплытия.

Для совершенствования практических навыков спасателей на дне моря был закреплён макет комингс-площадки подводной лодки. Экипаж АС-28 выполнил подход к макету и стыковку-расстыковку с ним.

Обеспечение спуска под воду аппарата АС-28 в районе проведения мероприятия выполняли суда аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

В 2020 году глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт на одном из судоремонтных заводов Санкт-Петербурга, где на него были установлены современные системы управления движением, обновлённая звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения.

Справочно:

«Коммуна» — морское судно – спасатель подводных лодок, по конструкции — катамаран. В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ему от Императорского флота, и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.

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