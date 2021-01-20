20.01.2021 (12:00)

В ЮВО началась вакцинация гражданского персонала и членов семей военнослужащих от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ЮВО началась вакцинация гражданского персонала и членов семей военнослужащих от COVID-19

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Всего в данной категории граждан планируется вакцинировать более 100 тыс. человек.

В войсках ЮВО проводится массовая вакцинация. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили свыше 6 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привито более 17 тыс. человек.

В течение первого полугодия 2021 года против новой коронавирусной инфекции провакцинируют более 225 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов ЮВО, а также членов их семей.

До 15 февраля 2021 года медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице