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20.01.2021 (12:00)

В ЮВО началась вакцинация гражданского персонала и членов семей военнослужащих от COVID-19

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В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Всего в данной категории граждан планируется вакцинировать более 100 тыс. человек.

В войсках ЮВО проводится массовая вакцинация. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили свыше 6 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привито более 17 тыс. человек.

В течение первого полугодия 2021 года против новой коронавирусной инфекции провакцинируют более 225 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов ЮВО, а также членов их семей.

До 15 февраля 2021 года медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
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