20.01.2021 (12:00)
В ЮВО началась вакцинация гражданского персонала и членов семей военнослужащих от COVID-19
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Всего в данной категории граждан планируется вакцинировать более 100 тыс. человек.
В войсках ЮВО проводится массовая вакцинация. На сегодняшний день оба компонента вакцины получили свыше 6 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привито более 17 тыс. человек.
В течение первого полугодия 2021 года против новой коронавирусной инфекции провакцинируют более 225 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов ЮВО, а также членов их семей.
До 15 февраля 2021 года медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. человек.