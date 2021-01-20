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20.01.2021 (11:40)

Танкисты российской военной базы в Южной Осетии поразили движущиеся мишени, имитирующие заминированные автомобили

Танкисты российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми поразили новые движущиеся мишени, имитирующие заминированные автомобили.

Введение в курс стрельб по движущейся мишени «заминированный автомобиль» является новшеством в этом учебном году. Габариты мишени соответствуют образцам современной легкобронированной автомобильной техники.

Экипажи танков Т-72БМ на этапе боевых стрельб выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

При выполнении учебных задач экипаж не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень. Кроме того, увеличены количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

Всего к учению на полигоне Дзарцеми, которое продлятся до конца этой недели, привлечено более 700 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ
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