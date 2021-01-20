20.01.2021 (11:20)

Мотострелки ЮВО в Дагестане в ходе учения уничтожили ударные беспилотные летательные аппараты условного противника из вооружения БМП

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане в ходе учения уничтожили низколетящие воздушные цели условного противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3.

По замыслу мероприятия, расчетами комплексов с применением мини-беспилотной авиации квадрокоптерного типа было обнаружено скопление техники и живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-3. Условный противник атаковал колонну военной техники с воздуха при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Экипажи боевых машин пехоты обнаружили низколетящие воздушные цели и уничтожили их из штатного вооружения.

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применяется в двусторонних тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

К учению привлекались около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 70 единиц военной техники.

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