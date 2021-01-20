20.01.2021 (10:40)

Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по воздушно-десантной подготовке

С военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии проведена тренировка по воздушно-десантной подготовке.

В ходе мероприятия «черные береты» отработали порядок выполнения элементов прыжка с парашютом в составе отделений, выполнили подгонку оружия и снаряжения для прыжка с парашютом, провели занятия на современных снарядах воздушно-десантного комплекса.

Морские пехотинцы отработали действия парашютиста в самолете по командам и сигналам, при отделении от самолета, при стабилизации падения, снижении на основном парашюте и приземлении. Затем военнослужащие изучили порядок действия парашютиста при приземлении в сильный ветер, рассмотрели особенности приземления на препятствия и правила применения запасного парашюта в аварийных ситуациях.

Тренировка является формой практических занятий, которые проводятся с целью выработки, поддержания и совершенствования знаний личного состава, необходимых для выполнения должностных и специальных обязанностей, практических навыков у военнослужащих и слаженных действий по выполнению (обеспечению выполнения) боевых задач подразделениями.

Всего к тренировке по воздушно-десантной подготовке на тренажёрах комплекса привлекалось более 150 военнослужащих подразделений десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

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