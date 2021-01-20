20.01.2021 (11:00)
Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии впервые примут международный конкурс «Конный марафон» АрМИ-2021
В горном мотострелковом соединении ЮВО в Карачаево-Черкесии военнослужащие вьючно-транспортного взвода приступили к оборудованию трассы для отборочных этапов и международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021.
Трассу протяженностью около 130 км оснащают ориентирными знаками и пунктами, где военнослужащие выполнят зачетные элементы конкурса.
Трасса расположена в предгорной и горной местности. При подготовке военнослужащих к отборочным соревнованиям особое внимание уделяется преодолению водных преград, минных заграждений, организации ночлега, перевозке боеприпасов и условно раненых военнослужащих.
Кроме верховой езды, военнослужащие будут демонстрировать навыки ухода за лошадьми и подготовки снаряжения.
Конкурс «Конный марафон» впервые пройдет на территории горного мотострелкового соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии в конце лета текущего года.