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20.01.2021 (11:00)

Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии впервые примут международный конкурс «Конный марафон» АрМИ-2021

В горном мотострелковом соединении ЮВО в Карачаево-Черкесии военнослужащие вьючно-транспортного взвода приступили к оборудованию трассы для отборочных этапов и международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021.

Трассу протяженностью около 130 км оснащают ориентирными знаками и пунктами, где военнослужащие выполнят зачетные элементы конкурса.

Трасса расположена в предгорной и горной местности. При подготовке военнослужащих к отборочным соревнованиям особое внимание уделяется преодолению водных преград, минных заграждений, организации ночлега, перевозке боеприпасов и условно раненых военнослужащих.

Кроме верховой езды, военнослужащие будут демонстрировать навыки ухода за лошадьми и подготовки снаряжения.

Конкурс «Конный марафон» впервые пройдет на территории горного мотострелкового соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии в конце лета текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Конный марафон
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