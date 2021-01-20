20.01.2021 (10:20)
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали задачи по борьбе с БЛА и крылатыми ракетами
В Абхазии на прибрежном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отработали задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и крылатыми ракетами.
С группами противодействия БЛА коптерного и самолетного типов условного противника была проведена тренировка с применением автоматизированных станций радиопомех.
По замыслу мероприятия, подразделения ПВО обнаружили и взяли на сопровождение разведывательный и ударный БЛА условного противника, которые вели разведку объектов военного назначения на территории Республики Абхазия вдоль прибрежной линии Черного моря.
Данные о БЛА были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы, которые определили частоты управления и передачи информации с БЛА, после чего оперативно подавили все каналы связи путем постановки радиопомех.
Также в ходе практических действий военнослужащие российской военной базы отработали перехват управления разведывательного БЛА условного противника и посадку его на свою территорию.
В качестве мишеней для подразделений РЭБ применялись БЛА, стоящие на вооружении российского соединения в Абхазии.