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20.01.2021 (09:50)

Военнослужащие БРК «Бал» Каспийской флотилии осваивают специальный курс вождения крупногабаритной техники на базе МЗКТ-7930

В подразделениях берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» морской пехоты Каспийской флотилии началась подготовка водителей по специальному курсу вождения крупногабаритных боевых машин на базе шасси высокой проходимости МЗКТ-7930.

На первом этапе подготовки под руководством опытных инструкторов расчеты БРК изучат технические особенности эксплуатации боевой техники в различных условиях.

В ходе второго этапа водители приобретут навыки вождения крупногабаритных автомобилей по различным дорогам и вне дорог в светлое и темное время суток, а также изучат специальный курс вождения техники в экстремальных условиях.

Кроме того, военнослужащие БРК научатся преодолевать препятствия, заграждения и водные преграды различной глубины, ограниченные проходы на подъемах, спусках и косогорах, отработают приемы управления большегрузными автомобилями при вождении в населенных пунктах.

На заключительном этапе водители боевых машин ракетного комплекса совершат 50-километровый марш в составе колонны в ночных условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия
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