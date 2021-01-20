20.01.2021 (09:00)

В 2020 году на оснащение войск ЮВО поступило более 22 тыс. единиц пожарной техники и оборудования

В войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году поступило более 22 тыс. единиц специальной техники и оборудования в рамках совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности.

В частности, суворовские и кадетские училища и медицинские учреждения получили свыше 1,5 тыс. комплектов самоспасателей фильтрующих — жизненно необходимых элементов для безопасной эвакуации людей при пожаре.

Стоянки авиационной техники, места массовой выдачи горючего, взрывопожароопасные объекты дополнительно защищены огнетушителями ОП-70, которых поступило более 1 тыс. единиц.

Улучшено техническое оснащение ведомственных пожарных подразделений: на оснащение поступили прицепные мотопомпы, пенообразователи, рукава пожарные напорные, стволы пожарные, фонари пожарные групповые, веревки пожарные спасательные. Отдельно необходимо отметить 500 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания, которые поступили в более чем 100 звеньев газодымозащитников в соединениях и воинских частях военного округа.

Всего в ЮВО более 1,5 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии постоянной готовности к действиям по предназначению.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

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