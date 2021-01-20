20.01.2021 (09:30)

Военные инженеры ЮВО – рекордсмены ВС РФ приступили к подготовке своих подразделений к участию в АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры ЮВО – рекордсмены ВС РФ приступили к подготовке своих подразделений к участию в АрМИ-2021

Командиры инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО), занявшие первые места и установившие рекорды Вооруженных Сил Российской Федерации по итогам Армейских международных игр-2020, приступили к подготовке своих команд к участию в соревнованиях инженерных подразделений «Безопасный маршрут» на полигоне Бородиновка в Ростовской области.

Военные инженеры ЮВО для подготовки к конкурсу выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с положениями конкурса. Инженерно-саперное отделение в роли отряда обеспечения организовало беспрепятственное продвижение артиллерийских и танковых подразделений.

На оборудованной трассе протяженностью до 1 км военнослужащие обеспечили проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, участок дистанционно установленного минного поля, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок колонного пути протяженностью 50 м и завал из горящих бревен.

В ходе подготовки были задействованы тяжелые механизированные мосты ТММ-3, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также путепрокладчик БАТ-2.

Справочно:

По итогам Армейских международных игр-2020 года подразделение инженерных войск ЮВО участвовало в оборудовании наплавного моста рекордной длиной 1396 м через реку Волга. Команда установила два рекорда, которые были занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.

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