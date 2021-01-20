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20.01.2021 (08:30)

С военными инженерами ВВО в Приморье проведено тактико-специальное занятие

С военнослужащими инженерно-саперного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье проведено тактико-специальное занятие по штурму здания, занятого условным противником, а также разминированию путей движения техники, зданий и завалов.

Личный состав инженерно-штурмового подразделения  отработал нормативы по захвату здания в специальном учебном городке. Также военнослужащие обезвредили установленные «противником» минно-взрывные заграждения с использованием средств инженерного вооружения. После чего, группы разграждения  проделали проходы во взрывных и невзрывных заграждениях в условиях лесных и городских завалов.

Помимо этого, на занятии расчеты минно-розыскного взвода отработали действия по досмотру транспорта, личных вещей и помещений, нахождению взрывчатых веществ.

 В ходе мероприятия было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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