20.01.2021 (08:30)

С военными инженерами ВВО в Приморье проведено тактико-специальное занятие

С военнослужащими инженерно-саперного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье проведено тактико-специальное занятие по штурму здания, занятого условным противником, а также разминированию путей движения техники, зданий и завалов.

Личный состав инженерно-штурмового подразделения отработал нормативы по захвату здания в специальном учебном городке. Также военнослужащие обезвредили установленные «противником» минно-взрывные заграждения с использованием средств инженерного вооружения. После чего, группы разграждения проделали проходы во взрывных и невзрывных заграждениях в условиях лесных и городских завалов.

Помимо этого, на занятии расчеты минно-розыскного взвода отработали действия по досмотру транспорта, личных вещей и помещений, нахождению взрывчатых веществ.

В ходе мероприятия было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице