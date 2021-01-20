20.01.2021 (08:00)

Командный состав соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствует профессиональные навыки в ходе сбора

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах командиры батальонов, дивизионов и их заместители совершенствуют свои профессиональные навыки в рамках проходящих учебно-методических сборов.

В гарнизонном Доме офицеров с командным составом соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО были проведены лекционные занятия на которых они ознакомились с современной методикой организации мероприятий боевой подготовки.

В ходе показных и практических занятий на войсковом стрельбище «Успеновского» полигона офицерам было представлено выполнение нормативов по армейской тактической стрельбе, организация и выполнение контрольных стрельб из противотанкового гранатомета, а также переползание под колючей проволокой.

На автодроме и танкодроме объединения, обучаемые согласно своей военной специальности сдавали нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники в условиях сложной пересечённой местности.

В ходе практических занятий на полигонах командиры батальонов, дивизионов и их заместители получили высокие оценки за выполнение нормативов по огневой подготовке и вождению военной техники, тем самым подтвердив свою профессиональную подготовку.

Всего в сборах принимает участие более 150 офицеров соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

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