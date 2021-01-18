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18.01.2021 (15:45)

В Минобороны прошло совещание по вопросам совершенствования учебно-методической базы полигона Кольцово

В Министерстве обороны прошло совещание по вопросу совершенствования учебно-материальной базы полигона Кольцово и воздушно-десантного комплекса.

В ходе совещания заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады начальника Новосибирского высшего военного командного училища и представителей Главного управления боевой подготовки ВС РФ о ходе работ по переоснащению и развитию полигона.

В рамках модернизации в соответствии с утвержденным планом ведутся работы по оборудованию войскового стрельбища, вододрома, автодрома, огневого городка, директрисы боевых машин, комплекса «тропа разведчика», внутриполигонных дорог, сетей связи и электрообеспечения и учебного корпуса.

По итогам совещания заместитель Министра обороны поставил задачу ускорить работу по строительству учебного корпуса и оборудованию дорог на полигоне.

В 2020 году на базе полигона Кольцово в рамках проведения АрМИ-2020 проводился международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Полигон , Военная база , АрМИ
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