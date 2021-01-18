18.01.2021 (15:40)

Юнармейцы Московской области приняли участие в уроке мужества по военно-профессиональной ориентации

В Куликовской средней школе в Московской области прошел урок мужества по военно-профессиональной ориентации «Есть такая профессия — Родину защищать!».

В мероприятии приняли участие начальник окружного штаба Юнармии Владимир Кузовлев, представители дмитровского отделения Общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство» и другие почетные гости.

Ребята с большим интересом слушали выступления взрослых наставников, рассказавших о мужестве и героизме, которых требуют военные профессии от человека, выбравшего себе сложную, но в тоже время очень важную миссию — стоять на страже интересов своей Родины.

Многих заинтересовал рассказ Владислава Коновалова — юнармейцы ещё помнят его учеником своей школы, а теперь узнали от второкурсника о жизни курсантов в училище ВДВ.

Также ребятам был представлен перечень военных вузов, куда они могут поступить.

Данные занятия проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тыс. детей и подростков по всей стране. Региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов РФ. Основная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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