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18.01.2021 (15:00)

Курсанты Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ совершили первые прыжки с парашютом

На аэродроме Калачёво 11 курсантов Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России совершили первые прыжки с парашютом с борта самолета Ан-2.

Мероприятию предшествовала серьезная подготовка. Еще осенью будущие защитники Отечества начали изучать правила укладки основного и запасного парашютов, их устройство, а также парашютные страхующие приборы. Основные занятия проходили на снарядах воздушно-десантного комплекса, на которых курсанты до автоматизма отрабатывали действия парашютиста в самолете, в воздухе после отделения от самолета и при приземлении.

В результате подготовки под руководством опытного наставника — руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» отделения ДОСААФ Южноуральска Александра Нестерова — все молодые люди выполнили первые прыжки с парашютом без замечаний.

После приземления им были вручены свидетельства парашютиста.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Воздушно-десантная подготовка
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