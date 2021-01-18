18.01.2021 (15:25)

Более 500 танковых экипажей ЦВО приступили к подготовке к Танковому биатлону

Более 500 танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке ко всеармейскому конкурсу «Танковый биатлон», который пройдет на межвидовом полигоне в Челябинской области в мае текущего года.

В ходе отборочного этапа танкисты отработают выполнение огневых задач штатным артиллерийским снарядом и крупнокалиберным пулеметом по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 600 до 1800 метров, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, а также преодолеют маршрут с естественными и искусственными препятствиями: курган, колейный мост, «гребенка», минно-взрывное заграждение, противотанковый ров с проходом, эскарп, косогоры.

Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы будет проверяться средствами объективного контроля.

Завершится отборочный этап 31 января.

Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021 пройдет в мае текущего года на 255-м межвидовом полигоне ЦВО.

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