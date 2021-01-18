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18.01.2021 (14:50)

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее стартовала тематическая неделя, посвящённая прорыву блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ стартовала тематическая неделя «Ленинград – Освенцим – Холокост», посвящённая прорыву блокады Ленинграда.

В ходе тематической недели предусмотрено посещение Музея памяти жертв нацизма и выставочного зала «Гуманное оружие Победы», Музея военно-медицинской службы Красной армии и раздела, посвященного медицине блокадного Ленинграда и жертвам нацизма, осмотр баннерной выставки «Военная медицина в битве за Ленинград».

Также интернет-ресурсы музея представят архивные материалы из фондов музея и мультимедийные проекты о блокаде Ленинграда и нацистских концлагерях. Состоится презентация проекта о личных вещах узников нацистских концлагерей «Вещдок» совместно с интернет-изданием «Развилка».

27 января в 17:00 в музее состоится лекция «Холокост. Личные истории» старшего научного сотрудника музея, кандидата культурологии А.Ю. Волькович. Слушатели узнают, какие материалы по истории Холокоста хранятся в музее, услышат истории медиков, погибших в ходе войны и переживших ее, истории героизма и предательства, поддержки и безразличия, солидарности и взаимовыручки.

18 января 1943 года Красной армией была прорвана немецко-фашистская блокады Ленинграда.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Музеи , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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