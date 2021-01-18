18.01.2021 (14:20)

Связисты в Сибири развернули скрытую систему управления войсками

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа обеспечили скрытое управление войсками и установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу между соединениями, дислоцированными в Новосибирской области и Алтайском крае, на расстояние более 1000 км.

В ходе учения, которое прошло сегодня, военные связисты обеспечили надежное управление подразделениями по закрытому радиоканалу в нескольких регионах Сибири. Для отработки практических действий по установлению связи между соединениями военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-160-0,5 и цифровой комплекс связи П240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Кроме этого, связисты обеспечили передачу видеосигнала между командными пунктами соединений Новосибирской области и Алтайского края с помощью станции спутниковой связи «Аурига».

В учении приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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