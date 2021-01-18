18.01.2021 (13:20)
На полигонах Черноморского флота в Крыму установлены дополнительные пункты обогрева военнослужащих
На полигонах боевой подготовки армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), расположенных на территории Крымского полуострова, установлены дополнительные пункты обогрева военнослужащих.
В настоящее время в регионе наблюдаются: осадки в виде снега, отрицательные температуры, обледенение на дорогах и сильный ветер.
В связи с этим для личного состава, выполняющего задачи в рамках плановых занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая.
Благодаря дополнительным мерам по увеличения количества пунктов обогрева, принятым командованием Черноморского флота военнослужащим доступно более 50 мест обогрева, расположенных на полигонах боевой подготовки Черноморского флота.