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18.01.2021 (13:40)

В Военной академии связи в Санкт-Петербурге началась вакцинация личного состава от коронавируса

В Санкт-Петербурге в Военной академии связи началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь прививка будет поставлена сотрудникам медицинских подразделений, профессорско-преподавательскому и командному составу. Всего привилось уже более 300 военнослужащих и гражданских сотрудников вуза.

Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке, перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информированием о возможных побочных явлениях, каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

В настоящее время в зоне ответственности Западного военного округа уже более 20 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей сделали прививки от новой коронавирусной инфекции с декабря прошлого года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ , Военная академия
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