18.01.2021 (12:45)

Около 50 крещенских купелей для военнослужащих оборудовано в регионах дислокации ЦВО

Накануне праздника Крещения Господня в соединениях, воинских частях и учреждениях Центрального военного округа (ЦВО) оборудовано около 50 иорданей для купания военнослужащих и членов их семей.

Глубина купелей достигает 1,5 метров. Все они оборудованы сходными трапами и помостами. В регионах Урала и Сибири из-за пониженных температур готовиться к праздничным купаниям начали за неделю. Толщина льда на водоемах составляет около двух метров. Подготовка купелей идет в два этапа: сначала вырубается первый слой, в канун Крещения будут вырезаны оставшиеся слои льда.

Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оборудованы отапливаемыми палатками. В палатках поддерживается тепло и установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний дежурят специалисты медицинской службы.

Также при войсковых храмах оборудованы купели на военных базах ЦВО в Киргизии и Таджикистане.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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