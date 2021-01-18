18.01.2021 (12:30)

В Центральном военном округе стартовал отборочный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»

В Челябинской области в смешанном авиационном полку ЦВО стартовал отборочный этап всеармейского конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021».

Четыре экипажа истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнят сложные элементы пилотажа для атаки малых целей с пикирования, преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Также экипажи выполнят комплекс фигур пилотажа одиночно и в составе пары.

На завершающем этапе экипажами самолетов будут выполнены пуски ракет, бомбометание и стрельба из пушек по наземным целям на полигоне в Курганской области.

В полетах задействовано четыре самолета Су-34, а также около 80 человек летного и инженерно-технического состава. Завершится отборочный этап 30 января.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице