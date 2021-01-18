Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2021 (12:15)

Вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от коронавируса стартовала в Сибири

В Сибири началась вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от новой коронавирусной инфекции.

Более 1250 военнослужащих были привиты первым компонентом в декабре 2020 года. Препарат прежде всего был поставлен военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО).

Вакцинация проводится добровольно. К ней допускаются только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения дозы не имеют симптомов простудных заболеваний. Перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до конца текущего месяца.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Центральном военном округе началась вакцинация членов семей военнослужащих от коронавирусной инфекции
Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за безопасностью дорожного движения военного транспорта в Приамурье
Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области
Российские военнослужащие в Таджикистане нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника

Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false