18.01.2021 (12:15)

Вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от коронавируса стартовала в Сибири

В Сибири началась вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от новой коронавирусной инфекции.

Более 1250 военнослужащих были привиты первым компонентом в декабре 2020 года. Препарат прежде всего был поставлен военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО).

Вакцинация проводится добровольно. К ней допускаются только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения дозы не имеют симптомов простудных заболеваний. Перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до конца текущего месяца.

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