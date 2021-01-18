18.01.2021 (11:55)

В Санкт-Петербурге военнослужащие материально-технического обеспечения ЗВО оказали помощь в организации площадок крещенских купаний

Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь в организации площадок крещенских купаний.

Военнослужащими ЗВО развёрнуты палаточные городки, оборудованные печами на топливных брикетах, а также установлены полевые кухни. Все желающие окунуться в проруби смогут переодеться и согреться в тёплых палатках, а также угоститься горячим чаем.

Площадки крещенских купаний развёрнуты военнослужащими ЗВО на прибрежном участке пляжа Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами, в Кронштадте на Петровской набережной у Никольского собора и в Петергофе у Ольгиного пруда рядом с собором святых Петра и Павла.

Всего военнослужащими соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО на территории 26 субъектов страны будет развёрнуто более 70 купелей, палаточных городков с полевыми кухнями. В окунании примут участие более 3 тыс. верующих офицеров, сержантов и солдат. Все мероприятия будут организованы с учётом противоэпидемиологических требований, действующих в регионах.

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