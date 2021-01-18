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18.01.2021 (11:30)

Резкое ухудшение погодных условий в пунктах базирования сил Черноморского флота не повлияло на уровень их боевой готовности

В связи с резким усилением ветра в пунктах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске были проведены мероприятия по обеспечению безопасной стоянки.

На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб.

Экипажи осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, скорости ветра и волнения моря. Проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную готовность.

Резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до середины текущей недели.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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