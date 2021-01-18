18.01.2021 (11:00)

В Центральном военном округе началась вакцинация членов семей военнослужащих от коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) приступили к вакцинации членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация членов семей военных проходит на добровольной основе. Первыми в ЦВО будут привиты 300 членов семей военнослужащих Екатеринбургского гарнизона.

Вакцинация членов семей военнослужащих стартовала на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЦВО и в медицинских подразделениях соединений и воинских частей.

Ранее сообщалось, что в первую очередь в ЦВО были вакцинированы военные медицинские работники, непосредственно принимающие участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование военнослужащих и членов их семей о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека и его возможных побочных эффектах. Вакцинация проводится только после подписания военнослужащим согласия на введение компонентов препарата.

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