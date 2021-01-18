18.01.2021 (10:45)

Сотрудники детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Сотрудники дошкольных и средних общеобразовательных учреждений Минобороны России в отдаленных военных гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) в соответствии с утвержденным графиком добровольного вакцинирования одними из первых сделали прививки от коронавирусной инфекции и после обследования продолжают обучение и воспитание детей в плановом режиме. Жалоб о побочных эффектах и осложнениях со здоровьем не поступало.

Вакцинация против COVID-19 проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Всего в ближайшее время медицинскими учреждениями ЮВО планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих.

В первую очередь инъекцию получили военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, гражданские и военные специалисты, контактирующие по роду деятельности с большими группами лиц, военнослужащие, несущие боевое дежурство, а также командование органов военного управления округа.

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