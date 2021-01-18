18.01.2021 (10:15)

Более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Более 2,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье сделали прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинация военнослужащих проходит на базе военного госпиталя ЮВО и его филиалах. Она проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих.

В начале февраля ожидается поступление вакцины от COVID-19 для членов семей военнослужащих и гражданского персонала ЮВО.

До конца февраля планируется привить от коронавирусной инфекции не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО, который проходит военную службу в Северной Осетии, Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

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