18.01.2021 (09:50)

Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане проведут крещенские купания в Каспийском море

В Дагестане военнослужащие Каспийской флотилии примут участие в крещенских купаниях, организованных на территории полка морской пехоты у побережья Каспийского моря.

Специалисты инженерных подразделений морской пехоты оборудуют площадки и настилы на месте проведения мероприятий, там же будут установлены обогреваемые палатки отдельно для женщин и мужчин. Площадки декорируют рождественскими украшениями, а с экранов нескольких телевизоров будут транслироваться обращения и поздравления священнослужителей.

Иеромонах Иоанн Анисимов проведёт молебен «Великое освещение вод», после чего все желающие смогут провести обряд крещенского купания.

Купели в море будут огорожены специальными буями. Безопасность мероприятий обеспечит личный состав спасательного отряда и водолазы на дежурном катере.

Кроме того, военнослужащие военной полиции организуют патрулирование на берегу, а военные медики Каспийской флотилии развернут подвижный медицинский пункт, выполнят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

В ходе праздничных мероприятий военнослужащие продовольственной службы флотилии развернут полевые кухни и будут угощать всех желающих горячим чаем, бутербродами с салом и сладостями.

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