18.01.2021 (09:30)

Батальонная тактическая группа морской пехоты Каспийской флотилии уничтожила условного противника на учении в горах Дагестана

С батальонной тактической группой подразделений морской пехоты Каспийской флотилии в рамках полевого выхода проведено тактическое учение в горах Дагестана на полигоне Аданак.

Личный состав группы прорвал передний край линии обороны условного противника, заняв огневые позиции на выгодных рубежах.

Подразделения морской пехоты отработали тактические действия в обороне.

В ходе учения огневую поддержку группе осуществляла артиллерия морской пехоты. Разведка местности, целеуказания и корректирование огня проводились при помощи подразделений беспилотной авиации.

Главной задачей при проведении учения являлось развитие навыков тактического маневрирования и мышления, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделяется внедрению боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего в мероприятии боевой подготовки участвовали более 600 военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, армейские тягачи «Урал-4320», порядка 10 гаубиц Д-30, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице