18.01.2021 (08:30)

В танковом соединении ВВО состоялись памятные мероприятия, посвященные подвигу воинов легендарного 160-го танкового полка

В танковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, состоялись торжественные мероприятия, посвященные памяти воинов легендарного 160-го танкового полка.

Ветераны, юнармейцы и военнослужащие соединения минутой молчания почтили память солдат и офицеров, павших в годы контртеррористической операции на Северном Кавказе. После чего возложили венки к мемориальному комплексу, который возведен в дань памяти погибшим воинам на территории танкового соединения ВВО.

Танковый полк 5-й танковой дивизии имеет богатую и славную историю. Он прошел героический путь, как в годы Великой Отечественной войны, так и во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Забайкальские танкисты всегда отличались дисциплиной, отвагой и героизмом.

В рамках мероприятий ветераны полка проводят патриотические акции, направленные на воспитание военнослужащих, юнармейцев, учащихся кадетских классов и школьников региона.

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