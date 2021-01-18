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18.01.2021 (08:35)

Военные связисты ВВО осваивают современную технику в горных районах Республики Бурятия

Более 400 связистов объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к занятиям  по организации связи в горных районах.

Военнослужащие отрабатывают технику установления линий связи через естественные препятствия (гора, лесополоса), вопросы выбора оптимального места для установки ретрансляторов.

Особое внимание в ходе занятий уделяется  организации электронного обмена информацией между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями соединения.

В ходе специальной подготовки связисты отработают нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, проведут свыше 10 комплексных тренировок по применению современных унифицированных командно-штабных машин на базе БТР-80, радиостанций Р-166 на базе КАМАЗ-43114, модернизированных комплексных аппаратных и другой техники.

Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций удалось до 40% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению, ускорить развертывание и настройку цифровой техники. Настройка цифровой аппаратуры требует в 5 раз меньше операций, чем аналоговых средств связи. При этом почти в два раза улучшились качество и дальность связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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