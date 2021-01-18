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18.01.2021 (08:20)

В Приамурье специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО отразили условные атаки БпЛА на военные объекты

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, провели ряд тренировок по противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты РЭБ в ходе контроля за радиоэлектронной обстановкой в зоне обеспечения безопасности воинских объектов обнаружили и блокировали радиоканалы управления разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Всего было пресечено  более 40 попыток «вражеских» БпЛА проникнуть в воздушное пространство над территорией режимных объектов. В качестве мишеней использовались промышленные беспилотники самолетного и квадрокоптерного типа.

Все типы БПЛА были своевременно выявлены и уничтожены на безопасном расстоянии.

В мероприятиях приняло участие более 200 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники, в том числе недавно поступившие комплексы «Поле-21м» и «Борисоглебск-2».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
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