18.01.2021 (09:00)
Снайперы ВВО начали подготовку в условиях забайкальских холодов
Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне «Борзя-Новая» начали практическую подготовку в условиях забайкальских холодов.
В ходе мероприятия военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальности до 1 тыс. метров при температуре окружающего воздуха ниже минус 35 градусов.
Особое внимание при выполнении огневых задач уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД на максимальных дистанциях от 300 до 1200 метров, в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.
Снайперы получат опыт скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, научатся выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь при сильных морозах Забайкалья.
По итогам занятий командирами подразделений будет определена лучшая снайперская пара.