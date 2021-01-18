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18.01.2021 (09:00)

Снайперы ВВО начали подготовку в условиях забайкальских холодов

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне «Борзя-Новая» начали практическую подготовку в условиях забайкальских холодов.

В ходе мероприятия  военнослужащие совершенствуют  навыки стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальности до 1 тыс. метров при температуре окружающего воздуха ниже минус 35 градусов.

Особое внимание при выполнении огневых задач уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД на максимальных дистанциях от 300 до 1200 метров,  в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

Снайперы получат опыт скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, научатся  выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь при сильных морозах Забайкалья.

По итогам  занятий командирами подразделений будет определена лучшая снайперская пара.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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