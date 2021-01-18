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18.01.2021 (05:34)

Во Владивостоке для моряков Тихоокеанского флота подготовили Крещенскую купель

19 января с 12:00 до 15:00 в праздник Крещения Господня во Владивостоке на водной станции ЦСКА силами Спортивного комитета Тихоокеанского флота и сотрудников спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА будут организованы традиционные Крещенские купания в ледяной купели в которых смогут принять участие военнослужащие соединений и воинских частей флота, а также члены их семей.

Чин освящения воды проведет помощник командующего Тихоокеанским флотом по работе с верующими военнослужащими.

Для участников праздника тихоокеанцы приготовят горячий чай и баню.

В целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащих прорубь оборудована сходным трапом и помостами. Также будет оборудовано место для переодевания, и пункт флотской бригады скорой помощи. К купанию не будут допущены лица, которые накануне сделали прививку от коронавирусной инфекции и с признаками простуды.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Религия
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