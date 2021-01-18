18.01.2021 (05:34)
Во Владивостоке для моряков Тихоокеанского флота подготовили Крещенскую купель
19 января с 12:00 до 15:00 в праздник Крещения Господня во Владивостоке на водной станции ЦСКА силами Спортивного комитета Тихоокеанского флота и сотрудников спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА будут организованы традиционные Крещенские купания в ледяной купели в которых смогут принять участие военнослужащие соединений и воинских частей флота, а также члены их семей.
Чин освящения воды проведет помощник командующего Тихоокеанским флотом по работе с верующими военнослужащими.
Для участников праздника тихоокеанцы приготовят горячий чай и баню.
В целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащих прорубь оборудована сходным трапом и помостами. Также будет оборудовано место для переодевания, и пункт флотской бригады скорой помощи. К купанию не будут допущены лица, которые накануне сделали прививку от коронавирусной инфекции и с признаками простуды.