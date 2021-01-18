18.01.2021 (04:20)

На Камчатке члены семей военнослужащих пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции

На Камчатке свыше 1000 военнослужащих, гражданского персонала и членов семей военнослужащих соединений и частей Тихоокеанского флота прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

В первую очередь прививка сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство. Также добровольно вакцину могут получить члены семей военнослужащих.

Вакцина российского производства доставляется на Камчатку самолетами военно-транспортной авиации и через военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота выдается в части для массового применения в специальных термоконтейнерах. В частях сформированы бригады военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации.

Вакцинирование препаратом от коронавируса проводится бесплатно на добровольной основе с учетом состояния здоровья.

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