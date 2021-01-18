18.01.2021 (07:44)

Связисты армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают новейшие образцы специальной техники

Связисты подразделений управления армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки в работе на новейших образцах специальной техники поступившей на вооружение в минувшем году.

Всего в 2020 году в подразделения связи армейского корпуса ВВО поступило несколько единиц современной техники связи, в том числе на базе бронеавтомобилей «Тигр-М», а также новейшие комплексы закрытой цифровой телефонной связи, на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

Новые системы связи базе бронеавтомобиля «Тигр-М» позволяют обеспечить командиров подразделений закрытой и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную передачу данных в движении. Комплекс закрытой цифровой телефонной связи на базе автомобиля КамАЗ способен решать задачи обеспечения более 60 абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью в объеме, которые ранее выполнялись развертыванием 3-4 машин предыдущего поколения.

Кроме того, комплекс приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальнего Востока. Обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию средств радиоэлектронного подавления условного противника.

В настоящее время на полевых занятиях военнослужащие отрабатывают развертывание полевых подвижных пунктов управления, узлов связи, тренируются обеспечивать связь в различных диапазонах частот.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по организации видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в условиях горной местности и сложных метеоусловиях.

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