18.01.2021 (06:01)

В ВВО стартовали сборы с командирами батальонного звена

В Восточном военном округе на базе общевойсковых объединений, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае, Сахалинской области, с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями стартовали учебно-методические сборы.

В ходе проведения сборов с офицерами командного состава батальонного звена будут проведены инструкторско-методические и показные занятия по основным предметам боевой подготовки.

В рамках мероприятий будут проведены лекционные занятия. Кроме того, в течение нескольких дней офицерам будут представлены передовые методики организации занятий по огневой подготовке, вождению боевой техники, проведению тактических учений.

На заключительном этапе сборов командиры сдадут зачеты по знанию руководящих документов, на учебно-тренировочных комплексах выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения боевой техники соединения, а также сдадут зачёты по вождению гусеничной и колесной техники.

Основная цель сборов — довести командирам необходимые требования по основным предметам обучения, повысить профессиональную подготовку и уровень методического мастерства командного состава.

На показных занятиях офицерам будут продемонстрированы действия мотострелковой роты в условиях применения вероятным противником оружия массового поражения с преодолением зараженного участка местности. Помимо этого, пройдут занятия по организации и проведению упражнений контрольных стрельб из вооружения боевых машин БМП-2 и танков Т-72Б3, вождению боевой техники, а также управлению огнем подразделений.

Всего в сборах принимает участие более 1000 офицеров соединений и воинских частей ВВО.

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