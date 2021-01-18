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18.01.2021 (05:38)

Курсанты горных подразделений ДВОКУ приступили к кавалерийской подготовке

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского приступили к кавалерийской подготовке. Новые занятия организованы в ходе факультативного курса.

Занятия проводятся с будущими офицерами, обучающимися по специальностям применения горных подразделений. Кроме верховой езды, они изучают  вопросы  ухода за лошадьми, подготовки снаряжения и седлания лошадей. Также, изучается использование животных для вьючно-транспортных целей.

Боевая практика показывает эффективность применения гужевого транспорта в горах и трудно проходимых местностях. Поэтому руководством училища принимаются меры для всесторонней подготовки офицеров-специалистов для горных подразделений.

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенске Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 училище подготовило более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 41 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.  

В настоящее время ДВОКУ единственное училище в стране, ведущее подготовку командиров взводов для горных и арктических подразделений Сухопутных войск. Кроме множества практик на полигоне училища, в программу обучения специалистов входят регулярные стажировки в соединения и воинские части, дислоцированные в горной местности и Заполярье.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное училище , Военное образование
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