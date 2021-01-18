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18.01.2021 (06:33)

Миротворцы ВВО приступили специальной подготовке

Миротворческие подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, приступили к специальным занятиям. Они направлены на повышение уровня профессиональных навыков военнослужащих в экстремальных условиях.

На занятиях по специальной и тактико-специальной подготовке военнослужащие изучают методы разделения противоборствующих сторон с организацией наблюдательных и блокпостов, а также обеспечению безопасности при приеме гуманитарных грузов, отправки условных беженцев из района чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, рассматриваются вопросы  организации пунктов  временного размещения, питания и медицинского обеспечения граждан в полевых условиях.

Миротворцам на практических занятиях предстоит разминировать проходы во взрывных заграждениях, найти взрывчатые вещества в личных вещах и автотранспорте на развернутых пунктах досмотра.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Миротворческие операции , Восточный военный округ , Миротворец
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