18.01.2021 (06:33)
Миротворцы ВВО приступили специальной подготовке
Миротворческие подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, приступили к специальным занятиям. Они направлены на повышение уровня профессиональных навыков военнослужащих в экстремальных условиях.
На занятиях по специальной и тактико-специальной подготовке военнослужащие изучают методы разделения противоборствующих сторон с организацией наблюдательных и блокпостов, а также обеспечению безопасности при приеме гуманитарных грузов, отправки условных беженцев из района чрезвычайной ситуации.
Помимо этого, рассматриваются вопросы организации пунктов временного размещения, питания и медицинского обеспечения граждан в полевых условиях.
Миротворцам на практических занятиях предстоит разминировать проходы во взрывных заграждениях, найти взрывчатые вещества в личных вещах и автотранспорте на развернутых пунктах досмотра.