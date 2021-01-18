18.01.2021 (05:26)

В Забайкалье началась вакцинация членов семей военнослужащих ВВО препаратом «Спутник-V»

В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась вакцинация членов семей военнослужащих первым компонентом препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»).

Ранее вакцина была доставлена в регион из федерального центра самолетом военно-транспортной авиации в условиях необходимых для сохранения свойств препарата.

Вакцинация осуществлена внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трех недель будет осуществлена постановка второго компонента вакцины.

21 день специалисты медицинской службы ВВО будут осуществлять контроль состояния их здоровья вакцинированных первым компонентом.

Всего на данный момент в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Забайкальском крае, отечественной вакциной привито порядка 1 тыс. военнослужащих, членов семей и гражданского персонала ВВО.

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