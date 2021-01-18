18.01.2021 (05:12)
В Хабаровском крае состоялось первое тактико-специальное учение в новом учебном году со спецназом ВВО
Первое тактико-специальное учение в новом учебном году с военнослужащими подразделений специального назначения Восточного военного округа состоялось в Хабаровском крае.
В ходе активной фазы мероприятия военнослужащие отработали задачи по скрытному проникновению в тыл условного противника на автомобильной технике.
Группы спецназа грамотно организовали засады, а затем захватили базу условного противника.
Особое внимание в ходе учения было уделено организации скрытного передвижения небольшими разведывательными группами с использованием рельефа местности и оперативному уничтожению «огневых точек» и условных диверсионно-разведывательных групп.
Также, подразделения совершили марш-бросок по пересеченной местности в точку эвакуации, где под прикрытием дымовых завес убыли в безопасный район.