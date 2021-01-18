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18.01.2021 (05:12)

В Хабаровском крае состоялось первое тактико-специальное учение в новом учебном году со спецназом ВВО

Первое тактико-специальное учение в новом учебном году с военнослужащими подразделений специального назначения Восточного военного округа состоялось в Хабаровском крае.

В ходе активной фазы мероприятия военнослужащие отработали задачи по скрытному проникновению в тыл условного противника на автомобильной  технике.

Группы спецназа грамотно организовали засады, а затем захватили базу условного противника.

Особое внимание в ходе  учения было уделено организации скрытного передвижения небольшими разведывательными группами с использованием рельефа местности и оперативному уничтожению «огневых точек» и  условных диверсионно-разведывательных групп.

Также, подразделения совершили марш-бросок по пересеченной местности в точку эвакуации, где под прикрытием дымовых завес убыли в безопасный район.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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