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17.01.2021 (23:56)

Технополис «ЭРА» продолжает научные исследования

В 2020 году сотрудниками Военного инновационного технополиса «ЭРА» велась интенсивная научно-исследовательская работа по 16 ключевым для Вооружённых Сил РФ направлениям. Основной формой научной деятельности стало выполнение плановых и инициативных научно-исследовательских работ.

Например, предложен макет системы автоматической посадки беспилотного летательного аппарата на неподготовленную поверхность в условиях радиоэлектронного противодействия.

А в проекте «Сова» обоснованы алгоритмы автономного управления беспилотным летательным аппаратом коптерного типа в незнакомой среде.

Совместно с компаниями «Элемент» и «СТЦ» в настоящее время проводятся экспериментальные исследования мобильной информационной платформы «КВАРЦ» на основе отечественной операционной системы «Аврора».

Сформирован комплекс программных средств подготовки данных для обучения нейронных сетей, позволяющий на основе одной 3D-модели образца ВВСТ генерировать его всеракурсные портреты.

Изготовлены высокоточные трёхмерные модели органов человека для отработки предстоящей операции, в том числе и в дистанционно управляемой хирургии, что позволит сократить время операции на 15-20 %.

Совместно с компанией «Стрелец» создана система оповещения и вызова медицинского персонала, обеспечивающая дистанционный контроль за состоянием пациента.

Инновационная деятельность технополиса продолжила своё развитие в новом формате. В рамках программы Национально-технологической инициативы «Сенсорика» при участии технополиса организована работа по пяти инновационным проектам в области микроэлектроники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра , Наука
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