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18.01.2021 (07:35)

Мотострелки ЗВО приступили к слаживанию действий в составе отделений и взводов на полигонах в Ленинградской области

Более 2 тысяч военнослужащих Севастопольской и Красносельской  гвардейской мотострелковых бригад  общевойсковой армии Западного военного округа, приступили к слаживанию действий в составе отделений и взводов  на полигонах в Ленинградской области.

После подъема по тревоге  подразделения совершили марш в назначенный район и приступили к занятию обороны, организации управления и связи.  В ходе выдвижения колонны бронетехники военнослужащие отработали действия при применении условным противником оружия массового поражения, преодолении искусственных заграждений, а также  отражении нападения  диверсионно-разведывательных групп.

В ходе занятий мотострелки совершенствовали навыки  в ведении  оборонительного и наступательного боя днем и ночью, нанесении огневого поражения противнику из штатного вооружения.

Кроме того, в процессе обучения  военнослужащие закрепили навыки в оказании первой медицинской помощи и транспортировке раненых, отрывке окопов для стрельбы лежа и стоя, эвакуации поврежденной техники на пункты сбора.

К участию в учениях было привлечено более 2 тысяч военнослужащих общевойсковых подразделений, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ, 120-мм минометы 2Б-11, танки Т-72Б3 а также комплексы  беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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