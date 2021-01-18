18.01.2021 (07:17)

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО приведены к военной присяге

Cвыше 50 военнослужащих вновь прибывшего пополнения отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа, были приведены к Военной присяге.

В торжественном мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, правительства Московской области, ветераны артиллеристы. Мероприятие прошло с соблюдение всех противоэпидемиологических мер.

Кроме того, на церемонии командир соединения полковник Вячеслав Парадников рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути дивизиона, а также лично провел экскурсию по единственному в России музею салютов и фейерверков находящимся на территории воинской части.

В течении нескольких недель на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

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