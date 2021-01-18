18.01.2021 (04:15)

Второй этап вакцинации личного состава стартовал в Новосибирском ракетном соединении

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащим Новосибирского Ракетного соединения введен второй компонент вакцины.

В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При проведении вакцинации и введении первого компонента вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки.

После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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